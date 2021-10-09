الأردن يدين الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي ويؤكد وقوفه بجانب السعودية

الرياض - محمد عبدالله - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن، الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية.

وعبر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول (في بيان للوزارة نشرته وكالة الانباء الرسمية -بترا) عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال والممارسات الإرهابية المتكررة واستهداف المدنيين الأبرياء وأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكد وقوف الأردن إلى جانب السعودية الشقيقة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

يذكر أن ميليشيا الحوثي الإرهابية، حاولت استهداف مطار الملك عبدالله بجازان بطائرتين مفخختين مسيرتين، مساء أمس الجمعة، بعد منتصف الليل، حيث اعترضتهما قوات التحالف، وأسفرت عن وقوع عدد من الإصابات والأضرار المادية.

اقرأ أيضا:

التحالف: 10 إصابات بين المدنيين جراء الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار جازان

«التحالف»: إصابة 5 أشخاص إثر سقوط مقذوف حوثي على مطار الملك عبدالله بجازان