مع تطبيق قرار الجرعتين غدًا.. «قطار الحرمين» يحدّد موقف من هم دون 12 سنة من السفر

الرياض - محمد عبدالله - جدَّد قطار الحرمين السريع، التذكير، بأنه بدءًا من غدٍ الأحد يشترط التحصين بجرعتين ضد كورونا لجميع المسافرين، أما من هم دون 12 عامًا فيجب أن تكون حالتهم الصحية في تطبيق توكلنا «لم تثبت إصابته».

وذكر حساب «خدمة العملاء» التابع للقطار –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطنة بهذا الخصوص، أنه «اتباعًا لتوجيهات الجهات المختصة، ابتداءً من 10 أكتوبر الحالي، يجب على جميع المسافرين على متن قطار الحرمين السريع أن تكون الحالة الصحية في تطبيق توكلنا (محصن) جرعتين».

وتابع أنه بالنسبة للمسافرين دون عمر الـ12 سنة، يلزم أن تكون الحالة الصحية عبر (توكلنا) هي «لم تثبت إصابته».

يُذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أن التحصين بجرعتين شرط لدخول المنشآت وركوب الطائرات ووسائل النقل العام ابتداءً من 10 أكتوبر.

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