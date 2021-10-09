78.5 مليون جرعة لقاح كورونا بالخليج و98% نسبة التعافي بالسعودية

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أنَّ عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوز 78.5 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الجمعة، فإنَّ إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2,513,772) إصابة، وبلغ إجمالي حالات التعافي (2,484,566) حالة، وإجمالي حالات الوفاة (19,401) حالة.

وأشار إلى أنَّ إجمالي عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول الخليج العربية بلغ (78,520,093) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس في السعودية 98%، وبلغت في دول الخليج مجتمعة 99.2%.

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