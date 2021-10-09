السفارة الأمريكية بالرياض: استهداف مطار الملك عبدالله بجازان دليل على عدم اهتمام الحوثيين بالسلام

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت السفارة الأمريكية في الرياض، عن إدانتها لاستهداف ميليشيا الحوثي لمطار جازان، مؤكدة أنه ومع كل هجوم جديد يقدم الحوثيون أدلة جديدة على أنهم غير مهتمين بالسلام.

وذكرت السفارة –عبر حسابها الرسمي على تويتر- «أسفر الهجوم الذي شنَّه الحوثيون على جازان الليلة الماضية عن إصابة المزيد من المدنيين. ومع كل هجوم جديد يقدم الحوثيون أدلة جديدة على أنهم غير مهتمين بالسلام».

وتابعت «نحن ندين هذه الهجمات، وندعو الحوثيين إلى وقف هذا العنف المقيت والانخراط في المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع».

يذكر أن ميليشيا الحوثي الإرهابية، حاولت استهداف مطار الملك عبدالله بجازان بطائرتين مفخختين مسيرتين، مساء أمس الجمعة، بعد منتصف الليل، حيث اعترضتهما قوات التحالف، وأسفر الهجوم عن وقوع 10 إصابات (6 سعوديين و3 من بنجلاديش وواحد سوداني).

وعادت حركة السفر في مطار الملك عبد الله بجازان، إلى شكلها الطبيعي خلال الساعات الماضية، حيث تم وصول وإقلاع أكثر من 20 رحلة.

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