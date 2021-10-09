بالفيديو.. الزعاق: 3 أيام على قدوم أهم مواسم السنة

الرياض - محمد عبدالله - قال الباحث في الطقس والمناخ، د. خالد الزعاق، إنَّه متبقٍ ثلاثة أيام على الوسم، وأن يوم الثلاثاء القادم هو أول أيَّامه.

وأضاف الزعاق –عبر تويتر- أن الأيام الأخيرة من سهيل التي نعيشها الآن هي امتداد لموسم الصفري، وأن الصفري سُمِّي بهذا لأن قرص الشمس يصفر بسبب الغبار والأتربة.

ويعقب موسم سهيل موسم الوسم، والذي يعتبر أهم مواسم السنة، لاعتدال الأجواء فيه، وسمّي وسمًا لأنّ الأمطار تسمو الأرض بالنبات.

وأشار الزعاق إلى أنَّ مدة الوسم من ناحية الحساب 52 يومًا، ومدته من ناحية التأثير 90 يومًا.

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