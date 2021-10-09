شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين والإمارات يستنكران استهداف مطار الملك عبدالله : محاولات عدائية ممنهجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت البحرين عن إدانتها واستنكارها بشدة قيام مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف مطار الملك عبدالله بجازان، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف المدنيين من العاملين والمسافرين، ونتج عنه كذلك أضرار مادية بسيطة، في محاولات عدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية.

وأشادت وزارة خارجية البحرين بجاهزية ويقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكدة وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

كما أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف ميلشيا الحوثي الإرهابية، مطار الملك عبدالله في جازان ووقوع إصابات بين المدنيين المسافرين والعاملين في المطار.

وعدّت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن استهداف المطار يعد تصعيدًا خطيرًا وعملًا جبانًا، يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين.

وجددت تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن المملكة كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعدّه الإمارات تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.