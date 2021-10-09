- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ إن ظاهرة الشاهقة المائية تكون بسبب محاولة تمازج وسطين مختلفين (هواء بارد مع دافئ) تحدث زوبعة وتسمى ظاهرة الشاهقة المائية.
وأضاف، عبر حسابه في تويتر، إن هذه الظاهرة إذا حدثت بالبر يسميها العامة بالعاصوف.
وكان قد وثّق مغرّدو مواقع التواصل الاجتماعي، في مقاطع فيديو نشروها عبر حساباتهم، إعصاريْن في منطقة جازان: أحدهما كبير والآخر صغير، في مشهدٍ قالوا عنه إنه يحدث لأول مرة.
09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443 12:45 PM
كان قد وثّق مغرّدون مقطع فيديو لظاهرة تحدث للمرة الأولى بالمنطقة"الزعاق" يكشف تفاصيل "الشاهقة المائية" بجازان: تحدث لهذه الأسباب
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ إن ظاهرة الشاهقة المائية تكون بسبب محاولة تمازج وسطين مختلفين (هواء بارد مع دافئ) تحدث زوبعة وتسمى ظاهرة الشاهقة المائية.
وأضاف، عبر حسابه في تويتر، إن هذه الظاهرة إذا حدثت بالبر يسميها العامة بالعاصوف.
وكان قد وثّق مغرّدو مواقع التواصل الاجتماعي، في مقاطع فيديو نشروها عبر حساباتهم، إعصاريْن في منطقة جازان: أحدهما كبير والآخر صغير، في مشهدٍ قالوا عنه إنه يحدث لأول مرة.
، "الزعاق" يكشف تفاصيل "الشاهقة المائية" بجازان: تحدث لهذه الأسباب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الزعاق" يكشف تفاصيل "الشاهقة المائية" بجازان: تحدث لهذه الأسباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.