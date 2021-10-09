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أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين واستنكرت بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه مطار الملك عبدالله في مدينة جازان بالمملكة؛ مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف المدنيين من العاملين والمسافرين، ونتج عنه كذلك أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار، في محاولات عدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية.
وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بجاهزية ويقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكّنت من اعتراض وتدمير الطائرتين المسيرتين المفخختين، مؤكدة وقوف مملكة البحرين مع شقيقتها المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.
09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443 12:16 PM
أكدت دعمها في كل ما تتّخذه المملكة من إجراءات رادعة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارهاالبحرين تستنكر بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين مسيرتين تجاه مطار الملك عبد الله
أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين واستنكرت بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه مطار الملك عبدالله في مدينة جازان بالمملكة؛ مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف المدنيين من العاملين والمسافرين، ونتج عنه كذلك أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار، في محاولات عدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية.
وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بجاهزية ويقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكّنت من اعتراض وتدمير الطائرتين المسيرتين المفخختين، مؤكدة وقوف مملكة البحرين مع شقيقتها المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.
، البحرين تستنكر بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين مسيرتين تجاه مطار الملك عبد الله ،
المصدر : الخليج 365
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