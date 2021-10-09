، البحرين تستنكر بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين مسيرتين تجاه مطار الملك عبد الله ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت دعمها في كل ما تتّخذه المملكة من إجراءات رادعة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين واستنكرت بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه مطار الملك عبدالله في مدينة جازان بالمملكة؛ مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف المدنيين من العاملين والمسافرين، ونتج عنه كذلك أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار، في محاولات عدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بجاهزية ويقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكّنت من اعتراض وتدمير الطائرتين المسيرتين المفخختين، مؤكدة وقوف مملكة البحرين مع شقيقتها المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.