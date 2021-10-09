شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين استهداف المليشيا لمطار الملك عبدالله بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الحكومة الأردنية اليوم الاعتداءات المُستمرة لمليشيا الحوثي على أراضي المملكة ، وآخرها استهدافها لمطار الملك عبدالله بجازان ما أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات والأضرار المادية.

وعبّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول عن إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال والمُمارسات الإرهابية المُتكررة، واستهداف المدنيين الأبرياء وأمن واستقرار المملكة، مُؤكداً وقوف بلاده إلى جانب المملكة في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها، ومُتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.