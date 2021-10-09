شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على جازان الـ 9 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان و محافظات الحرث، والدائر بني مالك، و الريث، و العارضة، والعيدابي، وفيفا، و هروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد، و الدرب، وصبيا، وجزر فرسان.

وبين المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 9 مساءً .