، ‎الإمارات تدين استهداف الحوثيين مطار الملك عبدالله في جازان بطائرتين مفخختين ،

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أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية، مطار الملك عبدالله في جازان من خلال طائرتيْن مفخختيْن مسيّرتيْن، نجم عن إحداهما وقوع إصابات بين المدنيين المسافرين والعاملين في المطار، فيما تمّ اعتراض الأخرى من قِبل قوات التحالف.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الاماراتية اعتبرت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استهداف المطار يعد تصعيداً خطيراً وعملاً جباناً، يهدّد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمنزلة جريمة حرب تستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين.
وجدّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأكّد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزّأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.
09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443 11:57 AM
قالت: تصعيد خطير وعمل جبان يهدّد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرينالإمارات تدين استهداف الحوثيين مطار الملك عبدالله في جازان بطائرتين مفخختين
أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية، مطار الملك عبدالله في جازان من خلال طائرتيْن مفخختيْن مسيّرتيْن، نجم عن إحداهما وقوع إصابات بين المدنيين المسافرين والعاملين في المطار، فيما تمّ اعتراض الأخرى من قِبل قوات التحالف.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الاماراتية اعتبرت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استهداف المطار يعد تصعيداً خطيراً وعملاً جباناً، يهدّد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمنزلة جريمة حرب تستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين.
وجدّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأكّد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزّأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.
، الإمارات تدين استهداف الحوثيين مطار الملك عبدالله في جازان بطائرتين مفخختين ،
المصدر : الخليج 365
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