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محمد بن مسعود - الدمام - سجلت كوريا الجنوبية اليوم 1953 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 1924 إصابة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 329 ألفًا و925، وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
كما سجلت كوريا الجنوبية ست وفيات جديدة بالفيروس لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2560 حالة.
كوريا الجنوبية تسجل 1953 إصابة جديدة بكورونا و6 وفياتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-10-09
سجلت كوريا الجنوبية اليوم 1953 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 1924 إصابة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 329 ألفًا و925، وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
كما سجلت كوريا الجنوبية ست وفيات جديدة بالفيروس لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2560 حالة.
09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
10:20 AM
سجلت كوريا الجنوبية اليوم 1953 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 1924 إصابة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 329 ألفًا و925، وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
كما سجلت كوريا الجنوبية ست وفيات جديدة بالفيروس لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2560 حالة.
، كوريا الجنوبية تسجل 1953 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات ،
المصدر : الخليج 365
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