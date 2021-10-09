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أعلن مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة الدكتور عوض تاج الدين، أنه تم تطعيم 14 مليون مواطن حتى الآن، مشيرًا إلى أن عدد اللقاحات المتاحة وصل لـ31 مليون جرعة حتى الآن.
وقال الدكتور تاج الدين فى تصريحات له: إن هناك إقبالًا كبيرًا على تلقى اللقاحات، وتم تصنيع أعداد كبيرة من اللقاح الصيني "سينوفاك فاكسيرا" في مصر، بالإضافة إلى وجود مواد خام وفيرة.
مصر تعلن: تطعيم 14 مليون مواطن بلقاح كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-10-09
أعلن مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة الدكتور عوض تاج الدين، أنه تم تطعيم 14 مليون مواطن حتى الآن، مشيرًا إلى أن عدد اللقاحات المتاحة وصل لـ31 مليون جرعة حتى الآن.
وقال الدكتور تاج الدين فى تصريحات له: إن هناك إقبالًا كبيرًا على تلقى اللقاحات، وتم تصنيع أعداد كبيرة من اللقاح الصيني "سينوفاك فاكسيرا" في مصر، بالإضافة إلى وجود مواد خام وفيرة.
09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
10:08 AM
قالت: عدد اللقاحات المتاحة وصل لـ31 مليون جرعة
أعلن مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة الدكتور عوض تاج الدين، أنه تم تطعيم 14 مليون مواطن حتى الآن، مشيرًا إلى أن عدد اللقاحات المتاحة وصل لـ31 مليون جرعة حتى الآن.
وقال الدكتور تاج الدين فى تصريحات له: إن هناك إقبالًا كبيرًا على تلقى اللقاحات، وتم تصنيع أعداد كبيرة من اللقاح الصيني "سينوفاك فاكسيرا" في مصر، بالإضافة إلى وجود مواد خام وفيرة.
، مصر تعلن: تطعيم 14 مليون مواطن بلقاح كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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