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أظهرت صورٌ نشرتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، بقايا حطام وأجزاء الطائرة المسيّرة المفخخة الثانية التي تمّ اعتراضها وتدميرها من قِبل الدفاعات السعودية، وإفشال محاولة استهداف المدنيين في مطار الملك عبدالله في #جازان.
وكانت قد أعلنت قيادة التحالف تدمير طائرة مسيّرة مفخخة ثانية حاولت استهداف المدنيين في مطار الملك عبدالله في #جازان.
09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443 11:05 AM
حاولت استهداف المدنيين في المطار واعترضتها ودمّرتها الدفاعات الجوية السعوديةالتحالف يعرض بقايا حطام المفخخة الثانية التي أفشل محاولة استهدافها مطار الملك عبدالله
أظهرت صورٌ نشرتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، بقايا حطام وأجزاء الطائرة المسيّرة المفخخة الثانية التي تمّ اعتراضها وتدميرها من قِبل الدفاعات السعودية، وإفشال محاولة استهداف المدنيين في مطار الملك عبدالله في #جازان.
وكانت قد أعلنت قيادة التحالف تدمير طائرة مسيّرة مفخخة ثانية حاولت استهداف المدنيين في مطار الملك عبدالله في #جازان.
، التحالف يعرض بقايا حطام المفخخة الثانية التي أفشل محاولة استهدافها مطار الملك عبدالله ،
المصدر : الخليج 365
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