«التحالف» يعرض صورًا لحطام المسيرة الحوثية الثانية التي دُمرت قبل استهداف مطار الملك عبدالله

الرياض - محمد عبدالله - عرضت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، صورًا لبقايا حطام وأجزاء الطائرة المسيرة المفخخة الثانية التي تم اعتراضها وتدميرها من قبل الدفاعات الجوية السعودية، وإفشال محاولة استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان.

ويأتي ذلك بعدما أعلن التحالف، في الساعات الأولى من اليوم السبت، تمكن الدفاعات السعودية من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثانية حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان.

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اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة ثانية حاولت استهداف المدنيين بمطار جازان