اخبار السعوديه

«التحالف» يعرض صورًا لحطام المسيرة الحوثية الثانية التي دُمرت قبل استهداف مطار الملك عبدالله

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - عرضت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، صورًا لبقايا حطام وأجزاء الطائرة المسيرة المفخخة الثانية التي تم اعتراضها وتدميرها من قبل الدفاعات الجوية ، وإفشال محاولة استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان.
ويأتي ذلك بعدما أعلن التحالف، في الساعات الأولى من اليوم السبت، تمكن الدفاعات السعودية من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثانية حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان.

اقرأ أيضًا:

التحالف: 10 إصابات بين المدنيين جراء الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار جازان

اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة ثانية حاولت استهداف المدنيين بمطار جازان

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا