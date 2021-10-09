سفارة المملكة بكوريا الجنوبية تغلق أبوابها الاثنين القادم بمناسبة يوم «الهانغول»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت سفارة السعودية لدى كوريا الجنوبية، أنها ستكون في عطلة يوم الاثنين القادم، وفي حالة وجود أي طارئ يجب التوصل معها هاتفيًا.

وذكرت السفارة –عبر تويتر- أنها ستكون في عطلة يوم الاثنين القادم (11 أكتوبر 2021م) تزامنًا مع الإجازة الرسمية في جمهورية كوريا بمناسبة يوم تأسيس الأبجدية الكورية (الهانغول).

وأشارت إلى أنه سيتم استئناف العمل يوم الثلاثاء القادم (12 أكتوبر 2021م)، وفي حالة الطوارئ يرجى التواصل مع رقم شؤون المواطنين (01089626999).

اقرأ أيضا:

السفارة السعودية بإندونيسيا تدعو المواطنين لأخذ لقاح كوفيد 19