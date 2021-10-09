فيديو يوثِّق لحظة مرور محطة الفضاء الدولية بسماء مكة المكرمة

الرياض - محمد عبدالله - وثق مقطع مصور للحظة مرور مميز لمحطة الفضاء الدولية في سماء مكة المكرمة، ويمكن مشاهدة مرور المحطة مساء اليوم السبت بجميع مناطق المملكة، في حوالي الساعة (6.25) مساء.

ونشر المتخصص في الفلك الفيزيائي بجامعة الملك عبدالعزيز، ملهم هندي –عبر تويتر- مقطع فيديو للحظة مرور المحطة بسماء مكة، قائلا إنها كانت مشاهدة في الشريط الغربي للمملكة من تبوك وحتى الجنوب.

وأضاف أن أفضل وقت لرؤية الأقمار الصناعية والمحطة الفضائية بعد غروب الشمس أو قبل شروق الشمس بحوالي ساعتين، بحيث إن ضوء الشمس ينعكس من جسم المحطة لنتمكن من رؤيتها.

وأشار إلى أن المشترى كان ظاهرًا على اليمين بالسماء، وأن المحطة الفضائية الدولية تبدأ في الاختفاء عند دخولها ظل الأرض.

وأوضح الفلكي هندي، أنَّ محطة الفضاء الدولية تدور حول الأرض كل 90 دقيقة، وهو ما يعنى أنّ رواد الفضاء على متنها يكون عندهم غروب وشروق كل 45 دقيقة.

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بالفيديو.. لحظة مرور محطة الفضاء الدولية في سماء السعودية