من بينها السعودية.. الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن 16 دولة

الرياض - محمد عبدالله - قرر الاتحاد الأوروبي، رفع قيود السفر الخاصة بالقادمين إلى دول الاتحاد، وشمل القرار مواطني 16 دولة من بينها 6 دول عربية، هي السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن.

وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له، أنه تم تحديث قائمة الدول والمناطق الإدارية الخاصة والكيانات الأخرى والسلطات الإقليمية، التي ينبغي رفع قيود السفر الخاصة بها (وفقًا لروسيا اليوم).

وأضاف أن الدول التي شملها القرار هي: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر والأردن، والكويت. وكذلك الأوروجواي، والصين، وأستراليا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وأوكرانيا، ورواندا، وكندا، وتشيلي، ونيوزيلندا.

وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي، أن القائمة ليست ملزمة لدول الاتحاد، وللأعضاء الحرية في إزالة حظر الدخول على الحدود الخارجية للمسافرين من دول غير مذكورة في القائمة.

يذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي، يقوم بمراجعة قائمة رفع القيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى دول الاتحاد كل أسبوعين.

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