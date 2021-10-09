فلكية جدة: اقتران القمر مع كوكب الجمال بسماء السعودية.. مساء اليوم

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أنه يُرْصَد بعد غروب الشمس (اليوم السبت09 أكتوبر 2021م ) في سماء السعودية والوطن العربي، هلال قمر ربيع الأول في حالة اقتران مع كوكب الجمال «الزهرة»، بالأفق الغربي، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وقال رئيس فلكية جدة، المهندس ماجد أبوزاهرة –عبر صفحة الجمعية على فيسبوك- إن القمر والزهرة يقعان في الترتيب الثاني والثالث للامع الأجسام السماوية على التوالي بعد الشمس، لذلك يمكن رؤيتهما قبل حلول ظلمة الليل في منظر جميل.

وأوضح أن كوكب الزهرة بدأ في الظهور في سماء المساء أواخر شهر أبريل الماضي وسيبقى لبقية هذا العام، خلال هذه الفترة سوف ينحدر موقعة تدريجيًا إلى جنوب السماء وسيلاحظ أن ارتفاعه سيكون أقل من العام الماضي، حيث توقف عن الصعود منذ يوليو الماضي، هذا لأنّه يتحرك باتجاه الجنوب الشرقي، وفي الخامس من نوفمبر القادم سيكون الكوكب في أقصى جنوب السماء.

وأشار إلى أنّه باستخدام المنظار الثنائي يمكن القيام بمسح الخط المتقوس الذي يفصل بين الجزء المضاء والجزء المظلم من القمر، فذلك الخط يمثل منظر ثلاثي الأبعاد لتضاريس سطحه، إضافة لذلك يمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء غير المضاء من قرص القمر - وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض- ومن الأفضل رؤية هذه الظاهرة مباشرة بعد غروب الشمس.

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