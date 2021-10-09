طقس السعودية اليوم.. أمطار على جازان وأجزاء من عسير ومكة والباحة

الرياض - محمد عبدالله - أوضح المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، في تقريره عن طقس السعودية اليوم أنَّ الفرصة مهيأة لسقوط أمطار من غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير.

وأكَّد المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر » للتدوينات القصيرة في تقريره عن طقس السعودية اليوم أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار من متوسطة إلى اليوم السبت على جازان؛ خاصة المرتفعات.

أمطار على مكة والباحة وأجزاء من المدينة

وتابعت الأرصاد أنّ الفرصة مازالت مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة تمتد الى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة تحدّ من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية، وفقا لتقرير المركز الوطني للأرصاد عن طقس السعودية اليوم.

وكان المركز الوطني للأرصاد، أوضح عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أن كمية الأمطار المسجلة أمس الجمعة على مرصد مطار جازان بلغت 41 ملم.

فيما توقع الباحث في الطقس والمناخ، نزيه الحيزان، أجواء معتدلةً شمالاً وسط نهار اليوم السبت، مائلة للحرارة قليلاً بشكل عام، وحارة في المدينة المنورة.

ولفت الحيزان عبر حسابه الرسمي على «تويتر» إلى رياح نشطة شرق وغرب البلاد، مع فرص لهطول الأمطار على المرتفعات ومكة المكرمة، وقد تمتد الأمطار لشمال غرب المدينة المنورة.

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