الحيزان عن طقس السبت: مائل للحرارة وسط النهار وأمطار على المرتفعات

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والمناخ، نزيه الحيزان، أجواء معتدلةً شمالاً وسط نهار اليوم السبت، مائلة للحرارة قليلاً بشكل عام، وحارة في المدينة المنورة.

وأشار الحيزان –عبر تويتر- إلى رياح نشطة شرق وغرب البلاد، مع فرص لهطول الأمطار على المرتفعات ومكة المكرمة، وقد تمتد الأمطار لشمال غرب المدينة المنورة.

وكان الحيزان ذكر في وقت سابق، أن شمال المملكة سوف يستقبل أول «وسمية» لهذا العام (١٤٤٣هـ - ٢٠٢١م) بين ١٢ - ١٤ اكتوبر ٢٠٢١م.

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