أمير جازان بالنيابة يطمئن على المصابين الـ10 جراء استهداف مطار الملك عبدالله

الرياض - محمد عبدالله - اطمأن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، اليوم، على سلامة وصحة المصابين العشرة جراء محاولات استهداف عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مطار الملك عبدالله بجازان، ونتج عنها أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار التي نتجت عن المحاولة العدائية.

جاء ذلك خلال اطمئنان سموه على المصابين من المسافرين المدنيين والعاملين بالمطار، سائلًا الله تعالى أن يحفظ الوطن من كيد الكائدين، ويديم أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.

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