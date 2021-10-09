«شرطة جازان» تُطيح بمُضرم النيران في مركبة مواطن.. وإحالته إلى النيابة

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة منطقة جازان، القبض على مواطن أضرم النار بمركبة مواطن آخر.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات الأمنية بمحافظة صبيا تمكنت من القبض على مواطن، في العقد الرابع من العمر، قام بسكب مادة قابلة للاشتعال على مركبة مواطن آخر، وأضرم النار فيها، والهروب من الموقع.

وأشار الرائد نايف حكمي إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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