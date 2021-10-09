السعودية | صور لحطام المُسيرة الثانية التي جرى تدميرها قبل وصولها مطار الملك عبدالله بجازان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق

عرضت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، صورًا لبقايا حطام وأجزاء الطائرة المُسيرة المُفخخة الحوثية الثانية التي تم اعتراضها وتدميرها قبل وصولها مطار الملك عبدالله بجازان.

ونجحت الدفاعات السعودية في تدمير تلك المسيرة، وإفشال محاولة استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله.

وأعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، فجر اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار ثانية أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المطار.

وأكد أن تلك المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل المليشيات ُتعد جرائم حرب.