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السعودية | “الأرصاد” : توقعات بهطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 8:23 صباحًا, 9 أكتوبر 2021 م

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، حيث تشير التوقعات إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والقرى، وبلجرشي، والمندق، وبني حسن ، والحجرة، والمخواة، وقلوة ،وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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