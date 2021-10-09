التحالف: 10 إصابات بين المدنيين جراء الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار جازان

الرياض - محمد عبدالله - كشفت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، عن استخدام طائرة مسيرة مفخخة في الهجوم العدائي على مطار الملك عبدالله بجازان من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مُشيرة إلى وقوع 10 إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار.

وفي بيان إلحاقي لما أصدرته قيادة القوات المشتركة للتحالف مساء الجمعة، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، بأن محاولة الهجوم العدائي تم تنفيذه بطائرة مسيّرة ومفخخة ونتج عن ذلك وقوع عدد (10) إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، وهي:

(6) حالات لمسافرين وعاملين بالمطار من الجنسية السعودية.

(3) حالات لعاملين بالمطار من الجنسية البنجلاديشية.

(1 ) حالة لأحد العاملين بالمطار من الجنسية السودانية.

كما نتج عن المحاولة العدائية وقوع أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار.

وأضاف العميد المالكي، أن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأن استهداف مطار مدني قد يرقى إلى جريمة حرب لتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأكد العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال العدائية والتجاوزات اللا أخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، مستمرة في تنفيذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد لحالات الدفاع عن النفس والهجوم الوشيك بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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