أخبار السعودية.. 7 شروط لإعفاء مرتكبي جرائم التستر.. وإعصاران في جازان

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة، الموافق 8 أكتوبر 2021 منها: 7 شروط لإعفاء مرتكبي جرائم التستر، ومقاطع توثق إعصارين في جازان.

7 شروط لإعفاء مرتكبي جرائم التستر

نشرت جريدة «أم القرى» في عددها الصادر اليوم الجمعة قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر.

مقاطع توثق إعصارين في جازان

وثق مغردو مواقع التواصل الاجتماعي، في مقاطع فيديو نشروها عبر حساباتهم، إعصارين في منطقة جازان، أحدهما كبير والآخر صغير، في مشهد قالوا عنه إنه لأول مرة يرونه.

3 خطوات للحصول على سرعة إنترنت عالية

كشف الخبير التقني سعد الضاوي طريقة الاستفادة من شبكة الـ5G بالآيفون 12 والآيفون 13، للحصول على سرعة الفايف جي العالية.

3 حالات لا يشملها تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الحالات التي لا يشملها قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية.

صورة تخيلية لدابة النبي محمد

جذبت صورة للمستشرق البولندي الأمير فاتسواف جيفوسكي، تجسد أول رسم تخيلي لدابة الرسول -صلى الله عليه وسلم، أنظار رواد معرض الرياض الدولي للكتاب.

هل يمكن العمل في وظيفتين على نظام التأمينات؟

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن مدى إمكانية العمل في وظيفتين تابعتين لنظام التأمينات الاجتماعية.

الزكاة والضريبة تحدد المدة النظامية لاسترداد الرصيد الدائن

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المدة النظامية لاسترداد الرصيد الدائن بعد تقديم طلب الاسترداد، مشيرة إلى الكمية المسموحة لاستراد منتجات التبغ.

كادر طبي سعودي يحقق أمنية مُسن مصاب بضمور في العضلات

حقق المسعف محمد صالح وكادر طبي سعودي مختص أمنية مسن أصيب قبل نحو ثمانية أعوام بضمور في العضلات جعله حبيس غرفته، حيث كان يتمنى رؤية البحر، فخرج من بيته بسيارة الإسعاف إلى الواجهة البحرية في جدة.

الإطاحة بمواطن اعتدى على شخص مسن بالضرب

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة مدينة الدمام، الجمعة، من تحديد هوية شخص، ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعتدي على شخص مسن بالضرب وبألفاظ مسيئة تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق الإسلامية.

4 معايير لمنح المكافآت المالية للعاملين

نشرت جريدة «أم القرى» في عددها الصادر، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر.

استشاري يحذر من نمط الحياة الليلي

قال استشاري الطب الباطني د. جاسر الحربش، إن صحة المجتمع تسير حاليًا في الطريق الخطأ، مرجعًا ذلك إلى الأسلوب المعيشي ونمط الحياة الليلي الذي صار تزداد بسببه الشكوى من الأمراض والارتباكات الهضمية.

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