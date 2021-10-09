سعودي يحصل على براءة الاختراع الـ11 لمتراكب نانوي.. يسحب الغازات السامة من الحرائق

الرياض - محمد عبدالله - حصل استشاري الصحة العامة "نزار خضري" على براءة الاختراع الـ11 لمتراكب نانوي، ومنها سحب الغازات السامة من الحرائق ومعالجتها.

وقال خضير، لبرنامج "الإخبارية": "حصلت على 11 براءة اختراع ولله الحمد، وكانت براءة الاختراع الأولى منذ 10 سنوات، وكانت عبارة عن حل مشكلة معينة، تتمثل في جسيمات النانو عندما نطلقها في الماء بعض المواد السامة التي تفضل الأوساط غير المائية وكانت الفكرة هي تطوير هذه الجسيمات بمجموعتين وظيفيتين لالتقاط المواد السامة بشكل سريع، وهذه كانت أول براءة اختراع.

وأضاف "بعد ذلك تم الخوض في براءة الاختراع الثاني حيث تتصاعد غازات سامة تنتج عن الحريق واستطعنا ابتكار مواد نانوية لها القدرة على امتصاص هذه الغازات ومعالجتها.

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