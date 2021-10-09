هل يستفيد مقاول الباطن من تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة؟ «الزكاة» توضح

الرياض - محمد عبدالله - أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المقاول بالباطن لا يستفيد من التعديلات الجديدة على آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية.

وأوضحت الهيئة أنه لا يوجدد علاقة تعاقدية مباشرة بين هذا المقاول والجهة الحكومة، لافتة إلى أنها تعتبر أن التوريدات التي تتم من مقاولي الباطن هي توريدات مستقلة تتم لصالح المقاول الرئيسي، ولا تتم لصالح الجهة الحكومة.

جاء ذلك في رد لهيئة الزكاة والجمارك، على استفسار حول مدى إمكانية استفادة مقاول قام بالتعاقد مع آخر لصيانة مبانٍ خاصة بجهة حكومية، من التعديل الجديد لاستحقاق ضريبة التوريدات مع جهات حكومية.

وقال حمود الحربي متحدث هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن قرار تعديل آلية استحقاق القيمة المضافة يتمثل في تغيير تاريخ الاستحقاق، وهذا التغيير سيكون له أثر إيجابي من ناحية مساعدة القطاع الخاص وإزالة المعوقات.

وأضاف الحربي، لقناة "الإخبارية"، أن ذلك يعني وجود تاريخ استحقاق جديد هو تاريخ أمر الدفع، من قبل الجهة الحكومية المتعاقدة مع الشركة أو المؤسسة أو تاريخ تحصل المبلغ، أيهما يحدث أولًا، فهذا هو تاريخ التوريد والذي يجب أن تلتزم به المؤسسات والشركات لتوريد الضريبة خلال هذا التاريخ وفق إقراراتها الضريبية.

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توضيح من متحدث «الزكاة والضريبة» بشأن قرار تعديل آلية استحقاق القيمة المضافة