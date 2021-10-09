«التحالف»: إصابة 5 أشخاص إثر سقوط مقذوف حوثي على مطار الملك عبدالله بجازان

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، الجمعة، تسجيل خمس إصابات طفيفة بين المدنيين من المسافرين والعاملين بمطار الملك عبدالله بجازان، إثر سقوط مقذوف حوثي معادٍ.

وقال متحدث «التحالف»، إنه في مساء اليوم الجمعة سقط مقذوف معادٍ على مطار الملك عبدالله بجازان، والذي يمر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

وأوضح العميد المالكي، وجود خمس 5 إصابات طفيفية بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار - حتى نشر هذا البيان -، وأن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة.