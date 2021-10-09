استشاري يحذر من نمط الحياة الليلي: صحة المجتمع تسير في الطريق الخطأ

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الطب الباطني د. جاسر الحربش، إن صحة المجتمع تسير حاليًا في الطريق الخطأ، مرجعًا ذلك إلى الأسلوب المعيشي ونمط الحياة الليلي الذي صار تزداد بسببه الشكوى من الأمراض والارتباكات الهضمية.

وأوضح "الحربش"، في لقاء ببرنامح "الليوان" على "روتانا خليجية"، أن السرعة في الأكل وتوقيت تناول الطعام وكميته، أدى إلى انتشار رهيب -خاصة في السعودية والكويت- لأمراض السكري والضغط والسمنة والكوليسترول، مشيرًا إلى أن بداية المشاكل الهضمية تبدأ من الفم.

وتابع: "الاستعجال في الأكل وتناول الطعام في الليل أكثر من النهار يؤثر على صحة الإنسان.. الله خلق في الفم 32 عسكريًا لخدمة المعدة وليس للضحك والابتسام، وإذا استعجل الإنسان في الأكل بسبب العمل أو المناسبات فيصل إلى المعدة طعام لم يمضغ بشكل جيد فتضطر إلى إفراز عصارات أكثر لإتمام عملية الهضم وبالتالي تزداد نسبة الحموضة.. وكذلك التراث النبوي والشعبي يشير إلى أن الشبع ضار بالصحة، ومقولة: (نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع) تختصر 50% من الطب".

وأشار استشاري الطب الباطني، إلى أن كثير من السعوديين الآن يأكلون ليلاً أكثر من النهار، ولكن التكوين الإلهي للإنسان ومتطلباته الهضمية مرتبة بالنهار، عكس الحيوان فتكون مرتبة على الليل، ولذلك مشاهدة التلفاز والترفيه والعمل والأكل في الليل كلها عادات سيئة تتحدى الطبيعة الهضمية التي خلقها الله في الإنسان.

وبالنسبة لكمية الطعام، أكد "الحربش"، أن الطعام تحول من عامل أساسي للصحة إلى عامل أساسي للترفيه من حيث تنوع الأطباق والحلويات، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون وتلبك المعدة.

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