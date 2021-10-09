وأوضح والد صاحب السيارة صديق طبيقي، أن أحد الأشخاص خرج من سيارته الخاصة، وقام بإحراق سيارة ابنه ماجد، ثم فر هاربًا، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية بكفاءتها المعهودة، وخبرتها القوية قادرة على القبض عليه في وقت وجيز، ومحاسبته على فعله المشين، مطالبًا ممن تتوفر لديه أي معلومات التواصل معه، لإيصالها للجهات الأمنية، أو تسليمها لهم مباشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مجهول يحرق مركبة ويلوذ بالفرار في صبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.