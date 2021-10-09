القبض على بيطري تجميل الإبل

استخدام الهرمونات
بدوره، أشار مهتمون بشؤون الإبل لـ«دوت الخليج» إلى سبب نزول بورصة سوق الإبل، وله عدة أشكال من نفخ الخشم، وجر الشارب، وفي الآونة الأخيرة باستخدام الهرمونات، موضحين أن عمليات تجميل الإبل يكتشفها أصحاب الخبرة، واليوم تطورت عمليات التجميل، ولن تكشفها إلا أجهزة مخصصة بذلك، وقد يكون هناك البعض يكتشفها بالعين المجردة بسبب خبرته في لجان العبث، وقد تكون من الإجراءات التي ستتخذ استبعاد الإبل من المهرجانات، ومنعها لفترة من الزمن أو مدى الحياة، لكل مهرجان قوانين وشروط، وقد تكون الإجراءات الإشهار بأسمائهم ومنعهم من المشاركة وغرامات مالية.
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