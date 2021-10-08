«صندوق الاستثمارات» يسخر خبراته للمساهمة في نجاح «نيوكاسل»

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الدمام - شريف احمد - _ صياغة استراتيجية واضحة وطويلة المدى للنادي

_تحقيق عوائد مستدامه تسهم في عملية التحول الاقتصادي

يقود صندوق الاستثمارات العامة، مجموعة استثمارية للاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد بنسبة 100%، وستعمل المجموعة الاستثمارية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة على صياغة استراتيجية واضحة وطويلة المدى لنادي "نيوكاسل يونايتد" مما يسهم في نجاح النادي في المستقبل.

وتسهم عملية الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد في بناء محفظة متنوعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في قطاعات ريادية مختلفة داخل المملكة وعلى الصعيد العالمي، سعيا منه لتحقيق عوائد مستدامه تسهم في عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل للمملكة.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أهم صناديق الثروة السيادية والأكثر تأثيرا في العالم، إذ تركز استراتيجيته على قطاعات رئيسية، بما فيها قطاعي الرياضة والترفيه.

وسيسخر الصندوق خبراته الاستثمارية للمساهمة في نجاح النادي، مع الاستفادة من إمكانيات النادي وتاريخه وإنجازاته، مما سيسهم في بناء فريق ناجح ينافس بانتظام للحصول على البطولات الكبرى.

وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة، عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة، مما يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية ٢٠٣٠.