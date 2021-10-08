شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية أمير الشرقية.. وكيل الإمارة يسلم كأس إمارة الشرقية للفروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، سلم وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال اليوم الجمعة كأس إمارة المنطقة الشرقية بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض، ضمن سباقات الخيل لهذا العام.

وحصل على كأس إمارة المنطقة الشرقية في الشوط العاشر مفتوح الدرجات مستورد إنتاج ٣ سنوات فأكثر لمسافة 2400 م الحصان (سوفت شور) للمالك عبدالإله عبدالعزيز الموسى والمدرب عبدالعزيز عبدالإله والخيال إيدي كاسترو، وقطع المسافة في زمن وقدره 02:35:25.