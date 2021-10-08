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5 إصابات طفيفة.. سقوط مقذوف معادٍ على مطار جازان

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الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأنه في مساء اليوم الجمعة سقط مقذوف معادٍ على مطار الملك عبدالله بجازان، والذي يمر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

وأوضح العميد المالكي، وجود (5) إصابات طفيفة بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار - حتى نشر هذا البيان -، وأن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة.

محمد يوسف

محمد يوسف

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