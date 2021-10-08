اخبار السعوديه

أغنى 5 أندية إنجليزية.. "نيوكاسل" السعودي في الصدارة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

محمد بن مسعود - الدمام - بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة عليه

أزاحت نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن عرش أغنى الأندية الإنجليزية؛ ليصبح نادي نيوكاسل الذي استحوذ عليه صندوق الاستثمارات العامة السعودي أغنى نادٍ إنجليزي، وأغنى نادٍ في العالم، وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

أغنى خمسة أندية في الممتاز:

1- نيوكاسل يونايتد – المالك: صندوق الاستثمارات السعودي

2- مانشستر سيتي – المالك: الشيخ منصور بن زايد

3- - رومان أبراموفيتش

4- أرسنال - ستان كرونكه

5- أستون فيلا - ناصف ساويرس

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443 12:00 AM

بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة عليه

أغنى 5 أندية إنجليزية.. "نيوكاسل" السعودي في الصدارة
خالد علي

أزاحت السعودية نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن عرش أغنى الأندية الإنجليزية؛ ليصبح نادي نيوكاسل الذي استحوذ عليه صندوق الاستثمارات العامة السعودي أغنى نادٍ إنجليزي، وأغنى نادٍ في العالم، وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

أغنى خمسة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- نيوكاسل يونايتد – المالك: صندوق الاستثمارات السعودي

2- مانشستر سيتي – المالك: الشيخ منصور بن زايد

3- تشيلسي - رومان أبراموفيتش

4- أرسنال - ستان كرونكه

5- أستون فيلا - ناصف ساويرس

الكلمات المفتاحية

، أغنى 5 أندية إنجليزية.. "نيوكاسل" السعودي في الصدارة ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

كانت هذه تفاصيل خبر أغنى 5 أندية إنجليزية.. "نيوكاسل" السعودي في الصدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

قد تقرأ أيضا