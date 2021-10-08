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محمد بن مسعود - الدمام - واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، تدريباته اليومية في معسكره الحالي المقام في مدينة الجبيل الصناعية، والذي يستمر حتى الـ14 من أكتوبر الجاري، وذلك استعداداً للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية القريبة المقبلة.
وأجرى لاعبو "أخضر الشاطئية" اليوم (الجمعة) تدريباتهم على الملعب الترابي في مقر إقامة البعثة بفندق الجبيل إنتركونتننتال، تحت إشراف المدرب (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، الذي عمد على تنويع التمارين اللياقية والبدنية قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة على كامل الملعب.
من جهة أخرى ضم المدير الفني للمنتخب جوجا زلوكوفيك، الرباعي عبدالعزيز البقعاوي وعادل الشمري وسعود العتيبي وسعد العلي، للالتحاق فيما تبقى من المعسكر الحالي بعد تجاوزهم التجربة الميدانية والاختبارات اللياقية والبدنية، فيما تم استبعاد اللاعب عبيد الشمري لعدم قدرته على إكمال باقي المعسكر نتيجة الإصابة التي لحقت به، والتي تحتاج لفترة زمنية تتجاوز الأسبوعين.
المنتخب السعودي
08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443 11:47 PMأخضر الشاطئية يرفع استعداده للاستحقاقات القادمة في معسكر الجبيل
واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، تدريباته اليومية في معسكره الحالي المقام في مدينة الجبيل الصناعية، والذي يستمر حتى الـ14 من أكتوبر الجاري، وذلك استعداداً للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية القريبة المقبلة.
وأجرى لاعبو "أخضر الشاطئية" اليوم (الجمعة) تدريباتهم على الملعب الترابي في مقر إقامة البعثة بفندق الجبيل إنتركونتننتال، تحت إشراف المدرب (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، الذي عمد على تنويع التمارين اللياقية والبدنية قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة على كامل الملعب.
من جهة أخرى ضم المدير الفني للمنتخب جوجا زلوكوفيك، الرباعي عبدالعزيز البقعاوي وعادل الشمري وسعود العتيبي وسعد العلي، للالتحاق فيما تبقى من المعسكر الحالي بعد تجاوزهم التجربة الميدانية والاختبارات اللياقية والبدنية، فيما تم استبعاد اللاعب عبيد الشمري لعدم قدرته على إكمال باقي المعسكر نتيجة الإصابة التي لحقت به، والتي تحتاج لفترة زمنية تتجاوز الأسبوعين.
، أخضر الشاطئية يرفع استعداده للاستحقاقات القادمة في معسكر الجبيل ،
المصدر : الخليج 365
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