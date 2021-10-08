محمد بن مسعود - الدمام - خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 99,055 إصابة ‏جديدة و1,550 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 44,105,375، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 708,784.أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية 08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443 11:54 PM خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية الولايات المتحدة تسجِّل 99,055 إصابة جديدة و1,550 وفاة بكورونا الولايات المتحدة تسجِّل 99,055 إصابة جديدة و1,550 وفاة بكورونا سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 99,055 إصابة ‏جديدة و1,550 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 44,105,375، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 708,784. الكلمات المفتاحية ، الولايات المتحدة تسجِّل 99,055 إصابة جديدة و1,550 وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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