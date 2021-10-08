، "المطلق" عن حكم العباءات الملونة: كلها جائزة إلا إذا وصلت حد التبرُّج فلا تجوز ،

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- محمد بن مسعود - الدمام - قال: إذا كان المقصود منها الفتنة فهي حرام
- "المطلق" عن حكم العباءات الملونة: كلها جائزة إلا إذا وصلت حد التبرُّج فلا تجوز
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رأى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، جواز حرية اختيار لون العباءة للمرأة دون تحديد لون معين، وذلك شريطة ألا تقصد بها التبرج والفتنة؛ فهذا حرام ولا يجوز.
وأشار إلى أن "كل ألوان العباءة التي تلبسها المرأة جائزة إلا إذا وصلت إلى حد التبرج فلا تجوز، وإذا كانت تقصد بها المرأة الفتنة فهذا حرام".
جاء ذلك في رده اليوم على متصلة على برنامج "استديو الجمعة" على إذاعة "نداء الإسلام"، أعربت عن استغرابها من ظهور ألوان مختلفة للعباءة، وصفتها بالغربية والعجيبة، متسائلة: "هل يجب أن يكون لون العباءة أسود أم يجوز غيره من الألوان؟".
وقال "المطلق": "بالنسبة لي أنا عندي كلها جائزة إلا إذا وصلت إلى حد التبرج فلا تجوز. وإذا كانت المرأة تقصد بها الفتنة فهذا حرام". ()
08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443 11:39 PM
قال: إذا كان المقصود منها الفتنة فهي حرام"المطلق" عن حكم العباءات الملونة: كلها جائزة إلا إذا وصلت حد التبرُّج فلا تجوز
رأى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، جواز حرية اختيار لون العباءة للمرأة دون تحديد لون معين، وذلك شريطة ألا تقصد بها التبرج والفتنة؛ فهذا حرام ولا يجوز.
وأشار إلى أن "كل ألوان العباءة التي تلبسها المرأة جائزة إلا إذا وصلت إلى حد التبرج فلا تجوز، وإذا كانت تقصد بها المرأة الفتنة فهذا حرام".
جاء ذلك في رده اليوم على متصلة على برنامج "استديو الجمعة" على إذاعة "نداء الإسلام"، أعربت عن استغرابها من ظهور ألوان مختلفة للعباءة، وصفتها بالغربية والعجيبة، متسائلة: "هل يجب أن يكون لون العباءة أسود أم يجوز غيره من الألوان؟".
وقال "المطلق": "بالنسبة لي أنا عندي كلها جائزة إلا إذا وصلت إلى حد التبرج فلا تجوز. وإذا كانت المرأة تقصد بها الفتنة فهذا حرام". ()
، "المطلق" عن حكم العباءات الملونة: كلها جائزة إلا إذا وصلت حد التبرُّج فلا تجوز ،
المصدر : الخليج 365
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