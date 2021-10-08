، انقطاع جديد في خدمات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"فيسبوك ماسنجر" في أجزاء من العالم ،

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تشهد أجزاء من دول العالم انقطاعًا جديدًا للمرة الثانية خلال أسبوع في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وإنستغرام وفيسبوك ماسنجر".
وبدأت شركة فيسبوك تتلقى رسائل شكاوى من بعض المستخدمين عند الساعة الـ9:35 مساء بتوقيت الرياض من اليوم الجمعة إلا أن الشكاوى حول الخلل ارتفعت بشكل كبير عند العاشرة مساء. وحدث الانقطاع في عدد من الولايات الأمريكية وبعض الدول بشكل جزئي.
ووفقًا لـ "Down Detector" المتخصص في متابعة أعطال الإنترنت، أبلغ أكثر من 20 ألف شخص عن انقطاع "إنستغرام"، وأعلى نسبة الشكاوى جاءت من شرق الولايات المتحدة.
ووفقًا لتقارير أمريكية فإن الانقطاع في خدمات "فيسبوك" و"فيسبوك ماسنجر" ليس على نطاق واسع، في حين الضرر في خدمة "إنستغرام" أعلى.
انقطاع جديد في خدمات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"فيسبوك ماسنجر" في أجزاء من العالمخالد علي الخليج 365 2021-10-08
تشهد أجزاء من دول العالم انقطاعًا جديدًا للمرة الثانية خلال أسبوع في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وإنستغرام وفيسبوك ماسنجر".
وبدأت شركة فيسبوك تتلقى رسائل شكاوى من بعض المستخدمين عند الساعة الـ9:35 مساء بتوقيت الرياض من اليوم الجمعة إلا أن الشكاوى حول الخلل ارتفعت بشكل كبير عند العاشرة مساء. وحدث الانقطاع في عدد من الولايات الأمريكية وبعض الدول بشكل جزئي.
ووفقًا لـ "Down Detector" المتخصص في متابعة أعطال الإنترنت، أبلغ أكثر من 20 ألف شخص عن انقطاع "إنستغرام"، وأعلى نسبة الشكاوى جاءت من شرق الولايات المتحدة.
ووفقًا لتقارير أمريكية فإن الانقطاع في خدمات "فيسبوك" و"فيسبوك ماسنجر" ليس على نطاق واسع، في حين الضرر في خدمة "إنستغرام" أعلى.
08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
10:42 PM
أكثر من 20 ألفًا أبلغوا عن الخلل.. غالبيتهم من الولايات المتحدة
تشهد أجزاء من دول العالم انقطاعًا جديدًا للمرة الثانية خلال أسبوع في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وإنستغرام وفيسبوك ماسنجر".
وبدأت شركة فيسبوك تتلقى رسائل شكاوى من بعض المستخدمين عند الساعة الـ9:35 مساء بتوقيت الرياض من اليوم الجمعة إلا أن الشكاوى حول الخلل ارتفعت بشكل كبير عند العاشرة مساء. وحدث الانقطاع في عدد من الولايات الأمريكية وبعض الدول بشكل جزئي.
ووفقًا لـ "Down Detector" المتخصص في متابعة أعطال الإنترنت، أبلغ أكثر من 20 ألف شخص عن انقطاع "إنستغرام"، وأعلى نسبة الشكاوى جاءت من شرق الولايات المتحدة.
ووفقًا لتقارير أمريكية فإن الانقطاع في خدمات "فيسبوك" و"فيسبوك ماسنجر" ليس على نطاق واسع، في حين الضرر في خدمة "إنستغرام" أعلى.
، انقطاع جديد في خدمات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"فيسبوك ماسنجر" في أجزاء من العالم ،
المصدر : الخليج 365
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