، "التحالف": 5 إصابات طفيفة بعد سقوط مقذوف حوثي معادٍ على مطار الملك عبدالله في جازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأنه في مساء اليوم الجمعة (08 أكتوبر 2021م) سقط مقذوف معادٍ على مطار الملك عبدالله بجازان، والذي يمر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

وأوضح العميد المالكي، وجود خمس (5) إصابات طفيفية بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار - حتى نشر هذا البيان -، وأن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية