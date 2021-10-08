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"التحالف": 5 إصابات طفيفة بعد سقوط مقذوف حوثي معادٍ على مطار الملك عبدالله في جازان

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محمد بن مسعود - الدمام - أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأنه في مساء اليوم الجمعة (08 أكتوبر 2021م) سقط مقذوف معادٍ على مطار الملك عبدالله بجازان، والذي يمر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

وأوضح العميد المالكي، وجود خمس (5) إصابات طفيفية بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار - حتى نشر هذا البيان -، وأن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية

08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443 10:54 PM

أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران

"التحالف": 5 إصابات طفيفة بعد سقوط مقذوف حوثي معادٍ على مطار الملك عبدالله في جازان
وكالة الأنباء السعودية (واس)

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأنه في مساء اليوم الجمعة (08 أكتوبر 2021م) سقط مقذوف معادٍ على مطار الملك عبدالله بجازان، والذي يمر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

وأوضح العميد المالكي، وجود خمس (5) إصابات طفيفية بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار - حتى نشر هذا البيان -، وأن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة.

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، "التحالف": 5 إصابات طفيفة بعد سقوط مقذوف حوثي معادٍ على مطار الملك عبدالله في جازان ،
المصدر : الخليج 365

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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