الزكاة والضريبة تحدد المدة النظامية لاسترداد الرصيد الدائن

الرياض - محمد عبدالله - حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المدة النظامية لاسترداد الرصيد الدائن بعد تقديم طلب الاسترداد، مشيرة إلى الكمية المسموحة لاستراد منتجات التبغ.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يجب دفع المبالغ القابلة للاسترداد خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الموافقة على طلب الاسترداد.

ووفقًا لسياسات هيئة الزكاة الحالية فإن الهيئة ترد فعليًا مبلغ الاسترداد خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم كحد أقصى من تاريخ الموافقة على الطلب.

وأكدت هيئة الزكاة أن مسؤولية تضرر الشحنات المستوردة من الخارج أن شركة النقل السريع تتحمل سلامة نقل الشحنة وتتولى الشركة مسؤولية فتحها أو إغلاقها إن تطلب الأمر ولا تتحمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أي مسؤولية عن الأضرار الواقعة على الشحنات.

وأشارت هيئة الزكاة إلى أنه يسمح للمسافر البالغ غير المتردد على المنفذ الجمركي استيراد 200 سيجارة أو 500 جرام من التبغ، وفي حال تجاوز هذه الكمية يلزم الإفصاح حيث تطبق الرسوم على كامل الكمية بحد أقصى 2400 سيجارة و3 كيلوات معسل كل ثلاثة أشهر.

الإقرارات الضريبية لشهر أكتوبر

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أكدت أن هناك ثلاث إقرارات ضريبية يتم تقديمها وسدادها خلال شهر أكتوبر، خاصة بضريبتي الاستقطاع والقيمة المضافة.

وذكرت الهيئة عبر تويتر: كُن على اطلاع بمواعيد تقديم الإقرارات الضريبية من خلال تقويم شهر أكتوبر 2021م، وهي كالتالي:

ـ 10 أكتوبر، آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة الاستقطاع عن شهر سبتمبر 2021م.

ـ 31 أكتوبر، آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة القيمة المضافة الشهرية عن شهر سبتمبر 2021م.

ـ 31 أكتوبر، آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة القيمة المضافة ربع السنوية عن الربع الثالث من عام 2021م.

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