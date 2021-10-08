صورة تخيلية لدابة النبي محمد تجذب رواد معرض الرياض للكتاب

الرياض - محمد عبدالله - جذبت صورة للمستشرق البولندي الأمير فاتسواف جيفوسكي، تجسد أول رسم تخيلي لدابة الرسول -صلى الله عليه وسلم، أنظار رواد معرض الرياض الدولي للكتاب.

وزار المستشرق البولندي المملكة وقضى بها نحو عامين من 1817 وحتى 1819، كما نجح في تعلم اللغة العربية وأشهر إسلامه في السعودية، بحسب "العربية".

والصورة من مقتنيات دار "مانوسكربتوم" للنشر، التي تحرص على الاعتناء بإرث الرحالة البولندي الذي عاش مع البدو في الجزيرة العربية، كما تحتفظ بمخطوطات نادرة نشرت قبل العام 1500 ميلادية، وغيرها من القطع النادرة.

وتشمل مقتنيات الدار في المعرض للرحالة البولندي، رسومات من القرن التاسع عشر، ونسخاً من رسومات للخيل العربية الأصيلة.

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