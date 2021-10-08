متحدث «الأرصاد» يعلق على إعصار جازان ويكشف عن تفاصيل الظاهرة الجوية

الرياض - محمد عبدالله - علق الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، على المقاطع المتداولة بشأن إعصار جازان، موضحا تفاصيل الظاهرة الجوية.

وقال "القحطاني" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الظاهرة الجوية في جازان تسمى شاهقة مائية Waterspout، وتتكون غالبًا عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة وتكون مصاحبة للعواصف الرعدية الشديدة".

كان الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، قال إن الإعصار القمعي الذي ضرب جازان قبيل المغرب اليوم الجمعة هي عاصفة دوارة هائلة تدور حول مساحة من الضغط الجوي المنخفض يصاحبها رياح قوية وأمطار غزيرة.

وأضاف "الحصيني"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن هذه الظاهرة كانت نادرة وقليلة الحدوث في مدن المملكة، متابعًا: "بدنا نلحظ تكرارها.. هل تتغير حقائق كنا نعتبرها من الْمــُسَلَّمَات؟".

ووثق مغردو مواقع التواصل الاجتماعي، في مقاطع فيديو نشروها عبر حساباتهم، إعصارين في منطقة جازان، أحدهما كبير والآخر صغير، في مشهد قالوا عنه إنه لأول مرة يرونه.

وبحسب مقاطع الفيديو التي نشرها مغردو مواقع التواصل، فإن الإعصارين بديا واضحين في عمق البحر.

يأتي ذلك فيما قال مراسل صحيفة «عاجل» إن حرس الحدود نبه المتنزهين على شاطئ جيزان بضرورة الإخلاء بشكل فوري، وهو ما استجابوا إليه وبدؤوا بلملمة احتياجاتهم من على الشاطئ استعدادًا للمغادرة.

وبحسب مقطع ثالث، فإن سيارات لعناصر حرس الحدود بدأت تتواجد بشكل مكثف على الشاطئ حماية للمتنزهين واستعدادًا للتدخل حال وقوع أي طارئ.

اقرأ أيضًا:

الحصيني عن إعصار جازان: ظاهرة نادرة الحدوث في المملكة