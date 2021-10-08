بالصور..  أمانة الحدود الشمالية تبدأ تأهيل حديقة طريق الملك سلمان

الرياض - محمد عبدالله - بدأت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بوكالة الأمانة لشؤون الخدمات في أعمال تأهيل حديقة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمساحة 40 ألف متر مربع ضمن جهودها لتعزيز منظومة المرافق الخدمية.

وأوضح وكيل الخدمات بأمانة المنطقة الدكتور مهند الدخيل أن مشروع التأهيل شمل زراعة المسطحات الخضراء وتحويل أعمال الري إلى منظومة إلكترونية بالكامل، ورفع جودة المتنزهات والحدائق، لافتًا النظر إلى أن الأمانة قامت بإعادة تأهيل نحو أربع مئة ألف متر مسبقاً، وكل ذلك في سياق رفع مستوى جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.

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