تصرف لأحد عناصر حرس الحدود يشيد به وزيران.. ماذا حدث؟

الرياض - محمد عبدالله - أنقذ أحد أفراد حرس الحدود سلحفاة بحرية عالقة، وساعدها في العودة إلى بيئتها الطبيعية على سواحل المملكة، وعيًا منه بأهمية حمايتها.

من جانبه، أشاد وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، بتصرف أحد أفراد حرس الحدود.

وقال وزير الثقافة في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مشيدًا بتصرف فرد حرس الحدود: فعل بسيط وأثرٌ كبير، سلمت يداك.

بدوره، علق وزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على تصرف أحد عناصر حرس الحدود والذي أشاد به وزير الثقافة قائلا: قواهم الله (..) هذا واجبهم وواجبنا جميعاً».

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