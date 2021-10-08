توضيح من متحدث «الزكاة والضريبة» بشأن قرار تعديل آلية استحقاق القيمة المضافة

الرياض - محمد عبدالله - قال حمود الحربي متحدث هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن قرار تعديل آلية استحقاق القيمة المضافة يتمثل في تغيير تاريخ الاستحقاق وهذا التغيير سيكون له أثر إيجابي من ناحية مساعدة القطاع الخاص وإزالة المعوقات.

وأضاف الحربي، لقناة "الإخبارية"، أن ذلك يعني وجود تاريخ استحقاق جديد هو تاريخ أمر الدفع، من قبل الجهة الحكومية المتعاقدة مع الشركة أو المؤسسة أو تاريخ تحصل المبلغ، أيهما يحدث أولًا، فهذا هو تاريخ التوريد والذي يجب أن تلتزم به المؤسسات والشركات لتوريد الضريبة خلال هذا التاريخ وفق إقراراتها الضريبية.

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