هل يمكن العمل في وظيفتين على النظام؟ التأمينات الاجتماعية توضح

الرياض - محمد عبدالله - كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مدى إمكانية العمل في وظيفتين تابعتين لنظام التأمينات الاجتماعية.

وأكدت التأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن نظام التأمينات يجيز العمل لدى أكثر من صاحب عمل.

وتنص المادة 20 من الباب الثالث لنظام التأمينات الاجتماعية: « المشترك الذي يعمل لدى أكثر من صاحب عمل، يلتزم كل صاحب عمل على حدة بأن يؤدي كامل الاشتراكات التي يستلزمها النظام وعلى أساس أجر الاشتراك الذي يدفعه للمشترك».

وتابعت: «على ألا يتجاوز مجموع أجور الاشتراك لدى كافة أصحاب العمل الذين يعمل لديهم المشترك عن (45000) خمسة وأربعين ألف ريال شهرياً، فإن تجاوز هذا القدر يخفض ما يخضع لحسم الاشتراك لدى كل منهم بنسبة تتناسب مع الأجر المستحق لديه منسوبًا إلى مجموع الأجور، ويحدد المحافظ التفاصيل اللازمة لتطبيق هذا الحكم».

عقوبات التسجيل الوهمي

وكانت التأمينات الاجتماعية قد حذرت من التسجيل الوهمي في نظام التأمينات، لافتة إلى القيمة المالية لغرامات مخالفات التسجيل الوهمي غير الحقيقي.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي أن الالتزام بوجود علاقة عمل حقيقية يحفظ حق الجميع في الحصول على المنافع التأمينية، ويجنب المستفيد من الوقوع في المخالفات.

وأكدت التأمينات الاجتماعية أن التسجيل الوهمي دون وجود علاقة عمل حقيقية يترتب عليه فرض غرامة بما لا يتجاوز ضعف قيمة الاشتراكات أو 2000 ريال عن كل حالة، أيهما أعلى.

وأضافت التأمينات الاجتماعية أن صرف التعويضات للمشترك دون وجه حق يستوجب فرض غرامة لا تتجاوز قيمة التعويضات التي صرفت مع إلزام المستفيد بإعادة تلك المبالغ.

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