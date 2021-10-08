4 صور توثق جهود «المرور» لتسيير حركة المركبات أثناء إعصار جازان

الرياض - محمد عبدالله - ضرب إعصار قمعي منطقة جازان، مساء اليوم الجمعة، صاحبه رياح شديدة وهطول أمطار غزيرة، بحسب ما أظهرته لقطات فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر حساب الإدارة العامة للمرور السعودي على "تويتر"، 4 صور توثق جهود رجال المرور السعودي بمنطقة جازان، أثناء هطول الأمطار.

وأظهرت الصور، قيام رجال المرور بتسيير حركة المركبات على الطرق الرئيسية وقرب شاطئ جازان، لعدم التعرض لأي ضرر.

ووثق مغردو مواقع التواصل الاجتماعي، في مقاطع فيديو نشروها عبر حساباتهم، إعصارين في منطقة جازان، أحدهما كبير والآخر صغير، في مشهد قالوا عنه إنه لأول مرة يرونه.

وقال مراسل صحيفة «عاجل»، إن حرس الحدود نبه المتنزهين على شاطئ جيزان بضرورة الإخلاء بشكل فوري، وهو ما استجابوا إليه وبدؤوا بلملمة احتياجاتهم من على الشاطئ استعدادًا للمغادرة.

وبدأت سيارات لعناصر حرس الحدود بدأت تتواجد بشكل مكثف على الشاطئ، حماية للمتنزهين واستعدادًا للتدخل حال وقوع أي طارئ.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية قد توقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان.

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